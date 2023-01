Fabsy Piumone facile da pulire, traspirante, 135 x 200 cm, pesante per tutte le stagioni, 350 g/m², in microfibra goffrata, lavabile

Descrizione prodotto

Coperta ideale per un sonno migliore. Il morbido piumino Fabsy in microfibra imita la sensazione naturale di una piuma. Il piumino goffrato permette una migliore circolazione dell’aria e una regolazione ottimale della temperatura.

Qualità europea, Öko-Tex Standard 100. Ogni piumino in microfibra è realizzato in UE con materiali certificati OEKO-100. La microfibra a 416 fili garantisce un sonno piacevole sia di notte che di mezzogiorno.

Coperta resistente, facile da pulire. Grazie alla sua microfibra antimacchia, il nostro grande piumino non si stropiccia. È lavabile fino a 95 °C ed è adatto all’asciugatrice. Un piumino di cui hai bisogno per un sonno avvolgente per tutta la vita

30 notti di garanzia. È il momento di migliorare il tuo letto con un piumino lavabile di alta qualità. Non innamoratevi del vostro piumone confortevole entro le prime 30 notti e ricevi l’intero prezzo di acquisto. Acquista con fiducia

26,99 €