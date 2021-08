Fabrizio Santamaria, a distanza di un paio di giorni dalla denuncia per atti osceni in luogo pubblico, ha rotto il silenzio pubblicando sui suoi profili social un video sfogo.

Fabrizio Santamaria denunciato per atti osceni in luogo pubblico, 10 mila euro di multa https://t.co/tZmdvYvt51

“Il fruttivendolo deve vendere le arance, perché quello è il suo lavoro. Quindi io che sto sempre col c*letto di fuori non è che sto solo col c*letto di fuori davanti le cattedrali o davanti al McDonald perché mi piace offendere qualcuno! Ma fate strabene ad offendermi perché adesso c’è un ufficio legale preposto e c’è una causa in corso. Quindi tutti gli insulti verranno screenshottati ed io guadagnerò tantissimi soldi. Quindi oltre a farmi pubblicità mi vedrete in tribunale e pagherete tantissimi soldi. Voi ce li avete 10 mila euro? Pensateci!”.

Fabrizio Santamaria ha poi concluso:

“Non ho voluto commentare subito la foto perché volevo prendermi qualche giorno per riflettere e capire il da farsi. Alla fine abbiamo deciso di tutelare la moralità e il buon nome della Città dando mandato al nostro ufficio legale di agire nelle sedi opportune contro questo turista. Abbiamo preso questa decisione per scongiurare anche qualsiasi altro goliardico tentativo di imitazione, cosa per altro già vista sui social. La libertà di espressione è la base della nostra società democratica ma a tutto c’è un limite. Certi atteggiamenti sono intollerabili e non possono passare impuniti”.