Fabrizio Santamaria è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

A riportare la notizia è stata l’agenzia di stampa ANSA che tuttavia ha omesso il suo nome:

“Un turista di 37 anni, residente a Milano ma di origini calabresi, la sera del 17 agosto è salito sulla scalinata della Cattedrale di Noto, in pieno centro storico, e si è abbassato i pantaloncini mostrando i glutei. Per l’uomo, che si è fatto scattare una foto e l’ha postata sul proprio profilo Instagram, è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico e una sanzione di 10 mila euro. Il turista è stato identificato ieri dalla polizia”.

E quel turista che si è scattato la foto a pecorina sulla scalinata della Cattedrale, come confermato da lui stesso su Twitter, era proprio Fabrizio Santamaria, noto sexworker molto conosciuto nella comunità LGBT+ perché in passato è stato un organizzatore di eventi nel milanese.

“Sono appena stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico” – ha scritto su Twitter – “Ora posso ritenermi consacrato nel vero mondo del p0rno?”

Il portale BlogSicilia ha anche specificato:

“La foto, in poco tempo, è diventata virale, destando indignazione da parte di moltissimi cittadini netini. Gli accertamenti espletati con celerità dal personale di Polizia consentivano, nella mattinata di ieri, di risalire all’identità del soggetto, di origini calabresi. Era in vacanza nella città barocca, che è stato sanzionato per 10mila euro”.

Fabrizio Santamaria denunciato, la reazione del sindaco