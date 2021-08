Fabrizio Santamaria è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico per aver pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae a quattro zampe con il jockstrap in primo piano sulla scalinata della Cattedrale di Noto. Una denuncia che gli è costata 10 mila euro di multa, come sottolineato dall’agenzia di stampa ANSA.

Su Twitter il sexworker ha commentato la notizia ironizzando sull’accaduto: “Sono appena stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Ora posso ritenermi consacrato nel vero mondo del p0rno?”. E sempre sul noto social network ha risposto ad alcuni fan.

A chi gli ha chiesto se si fosse stupito Fabrizio Santamaria ha risposto “no, adoro”, mentre ad una ragazza che era curiosa se lo avessero beccato in flagranza di reato, ha replicato:

“Ma sono capre qui [a Noto, ndr] che vuoi che capiscano. Sono paesi piccoli. Cultura emancipazione zero”.

Noto è un comune italiano di poco più di 20 mila abitanti in provincia di Siracusa ed in questi anni è spesso finito al centro del gossip: è stato il luogo dove si è celebrato il matrimonio fra Fedez e Chiara Ferragni ed è il paese di origine dei nonni di Lady Gaga.

