Fabrizio Moro, La mia voce: il nuovo album in uscita dopo Sanremo, diviso in un doppio Ep.

Il Festival di Sanremo per Fabrizio Moro sarà una vetrina destinata non solo a mettere in luce la sua nuova canzone, ma anche i suoi nuovi progetti. Discografici, e non solo. Il cantautore romano sarà infatti in gara nella kermesse con la sua nuova Sei tu, un singolo che aprirà le porte al suo nuovo album, intitolato La mia voce. Un album unico e doppio, diviso in due metà in uscita in diversi periodi dell’anno. Tra le due pubblicazioni, ci sarà però anche il debutto cinematografico dell’artista, che per la prima volta vestirà i panni di regista.

Fabrizio Moro, La mia voce: il nuovo album

Il nuovo album del cantautore romano, classe 1975, è La mia voce. Un disco che sarà diviso in due Ep. La prima metà, composta da soli inediti, è in uscita il 4 febbraio, proprio nei giorni dedicati al Festival di Sanremo. La seconda è invece prevista per l’autunno, e uscirà nel mese di ottobre 2022.

Fabrizio Moro

Questa la tracklist della prima metà del nuovo album:

1 – La mia voce

2 – Sei tu

3 – Le cose che hai da dire

4 – Continuare a cercare

5 – Oggi

6 – Era bello

7 – I pensieri di Zo (bonus track nella versione vinile)

8 – La mia felicità (bonus track nella versione vinile)

Ecco il post con la copertina:

Ghiaccio, il primo film di Fabrizio Moro

Se la musica rimane la sua passione più grande, oltre che il suo lavoro, Fabrizio Moro è pronto a mettersi in gioco in altre arti, come quella cinematografica. L’artista sta per fare il suo esordio alla regia, insieme ad Alessio De Leonardis, con il film Ghiaccio.

La pellicola s’incentra su una storia di coraggio e riscatto sociale, con protagonista un ragazzo che potrebbe coincidere con uno dei tantissimi che abitano nella difficile periferia romana, sognando un cambiamento di vita e prospettiva. Spiega il vincitore di Sanremo in coppia con Ermal Meta: “Una storia di amicizia, di rivalsa, di speranza ma, soprattutto, una storia d’amore, perché mentre immaginavo le scene, le inquadrature di questo film e scrivevo le canzoni di questo nuovo album, ogni giorno, mi tornava in mente sempre la stessa cosa: puoi lottare quanto vuoi, da soli non si vince mai!“.