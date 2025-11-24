Fabrizio Iacorossi: la battaglia dopo l’incidente

Fabrizio Iacorossi, un noto allenatore e personal trainer di vip, tra cui la premier Giorgia Meloni, attende che venga fatta giustizia per l’incidente in cui è rimasto coinvolto. L’incidente è avvenuto alla vigilia della Pasqua, quando è stato investito da un’auto mentre si allenava con la sua bici sulla litoranea che collega Ostia a Pomezia.

L’impatto è stato violento e lo ha tenuto in coma per 25 giorni, con un polmone perforato e costretto a un intervento di 5 ore per ricostruire il viso. Da quel momento, la sua vita è cambiata. Ogni mattina è una battaglia e guardarsi allo specchio è pesante.

Iacorossi ha dichiarato che il messaggio che vuole mandare è quello di lamentarsi di meno delle piccole cose, perché quando arrivano quelle grandi siamo messi a dura prova. Ha anche aggiunto che spera che la vicenda giudiziaria si concluda presto, aspettando le ultime relazioni tecniche per andare a fare la visita dalla controparte.

L’incidente è stato documentato da un video che mostra chiaramente la dinamica dell’accaduto, ma la persona coinvolta non si è mai palesata. Iacorossi ha riportato diverse lesioni, tra cui la dissecazione carotide, la frattura della prima vertebra cervicale e la diplopia, che gli causa problemi alla vista.

Nonostante le difficoltà, Iacorossi ha trovato un aspetto positivo nella sua vicenda, ovvero il sostegno di amici e conoscenti, tra cui Giorgia Meloni, che lo ha visitato durante il coma farmacologico. Iacorossi ha dichiarato che Giorgia Meloni e Arianna sono come sorelle per lui e che si sente ancora con loro.