Fabrizio Frizzi: La Dolce Rivelazione di Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, in cui ha condiviso momenti speciali vissuti con la figlia Stella, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi avvenuta nel marzo 2018. Le due, ora residenti nella campagna francese, sono state fotografate insieme in un servizio che evidenzia la loro affiatamento e felicità.

In particolare, Carlotta ha rivelato di aver regalato un cagnolino a Stella per il suo primo compleanno senza il padre, un gesto che è diventato un simbolo affettuoso della loro connessione con Frizzi. Mantovan ha affermato che parlano quotidianamente di lui, evidenziando come la figlia abbia ereditato il suo sorriso e la sua gentilezza.

Oltre al legame con la famiglia, è emerso che Carlotta avrebbe anche ritrovato l’amore, sebbene i dettagli su questa nuova relazione siano limitati. Vive in un contesto semplice, circondata dalla natura, e ha posto grande attenzione sulla crescita serena di Stella, ora dodicenne.

In una lettera toccante, Stella ha espresso il suo profondo affetto per la madre, riconoscendo il ruolo cruciale che ha avuto nella sua vita e ringraziandola per il sostegno e i valori trasmessi. Mantovan ha sottolineato che la loro priorità è il benessere di Stella, condividendo una vita fatta di momenti trascorsi insieme, lontani dai riflettori.

Fonte: www.libero.it