Fabrizio De André e la PFM, arriva in tv il concerto ritrovato: dove vederlo e quando.

La musica in tv è una delle certezze di ogni estate. Ma non c’è solo Battiti Live per potersi emozionare. Di tanto in tanto arrivano in prima serata anche altri tipi di spettacoli, forse più di nicchia, ma non meno piacevoli da seguire. Su Rai 3 è prevista il 20 luglio alle ore 21 la proiezione di Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato. Un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli amanti della grande musica di Faber.

Il concerto ritrovato di Fabrizio De André e la PFM

Il famoso concerto ritrovato è un documento straordinario tornato alla luce nel 2019. Si tratta di un evento rimasto nella mente di tantissimi fan del cantautore genovese per anni, ma il cui filmato sembrava essersi perso per sempre. Così per fortuna non è stato.

Registrato a Genova, nella città natale del grandissimo e compianto Faber, insieme ai suoi amici della PFM, l’ormai lontanissimo 3 gennaio 1979 presso il padiglione C della Fiera, il concerto ritrovato è stato recuperto in maniera integrale, riportando a galla le uniche immagini di una delle tournée più importanti nella storia della musica italiana.

La storia del concerto ritrovato

Nell’ottobre 2019 Sony Music Italy diede la notizia più attesa dai fan di Faber, quella del ritrovamento delle registrazioni dello storico concerto Genovese con la PFM. Il merito fu di Piero Frattari, un regista della città ligure che aveva ripreso l’evento, per poi perdere la videocassetta, finita in fondo a un archivio mandato al macero. Prima che tutti quei preziosi documenti potessero però scomparire per sempre, Frattari riuscì a recuperare le cassette e a catalogarle nell’archivio della sua società. E fu così che improvvisamente ritrovò anche quelle del concerto in questione, poi ripubblicato in versione cd e ora disponibile anche in prima serata sulla Rai, per la gioia di tutti i fan del grandissimo e indimenticabile cantautore.

La scaletta del concerto ritrovato

Al centro del documentario in onda su Rai 3 ci sarà ovviamente la musica del grande Faber. Questa la scaletta di quella incredibile serata di grande spettacolo:

– La canzone di Marinella

– Andrea

– Il testamento di Tito

– Un giudice

– Giugno ’73

– La guerra di Piero

– Amico fragile

– Zirichiltaggia

– Rimini

– Via del campo

– Avventura a Durango

– Bocca di rosa

– Volta la carta

– Il pescatore