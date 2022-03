Fabrizio Corona finisce nel mirino delle critiche a causa di una sua dichiarazione shok i merito alla guerra in Ucraina

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Fabrizio Corona che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre personaggio televisivo segue constantemente gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e di recente ha dichiarato di volersi unire alla resistenza ucraina. Alla luce della sua dichiarazione shock sul web si sono scatenate numerose polemiche.

Di recente Fabrizio Corona è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’ex re dei paparazzi protagonista di un gossip sono state alcune due dichiarazioni shock in merito alla guerra in Ucraina. Infatti lui stesso ha affermato di voler combattere con il popolo ucraino.

Come la maggior parte delle persone in questo periodo, Fabrizio Corona è sempre aggiornato su quello che attualmente sta accadendo in Ucraina. L’ex re dei paparazzi si è mostrato molto preoccupato nei confronti del popolo ucraino condividendo sui social tutte le notizie relative alla guerra.

Non solo. L’ex marito di Nina Moric ha pubblicato sul suo profilo Instagram una parte del discorso del presidente Zelensky in cui quest’ultimo ha dichiarato:

Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire a combattere fianco a fianco con noi ucraini. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese.

Alla luce delle dichiarazioni del presidente dell’Ucraina, l’ex fotografo ha affermato di volersi arruolare in guerra per combattere con il popolo ucraino. Queste sono le parole scritte nella didascalia:

Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria.

Fabrizio Corona: i commenti furiosi dei followers

Inutile dire che Corona, nel giro di pochissime ore, è finito nel mirino delle critiche. Infatti numerosi sono gli utenti che hanno scritto commenti di cattivo gusto sotto al suo post. Per esempio, un follower ha detto: