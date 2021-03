Fabrizio Corona è costretto a tornare in carcere e – prima di farlo – ha realizzato una serie di storie su Instagram in cui se la prende con i magistrati e gli promette che “sacrificherò la mia vita pur di togliervi da quelle sedie”.

E’ notizia di questa mattina, infatti, che il Tribunale di sorveglianza gli ha revocato il differimento della pena ai domiciliari per motivi di salute legato alla dipendenza da cocaina. L’uomo dovrà quindi tornare in carcere per scontare il resto della pena che gli era stata inflitta per vari reati in diversi procedimenti penali.

“Quello che mi hanno fatto i magistrati è la più grande ingiustizia dal punto di vista giuridico in Europa. Sono pronto a togliermi la vita”, ha rivelato Fabrizio Corona al Corriere della Sera, per poi continuare su Instagram minacciando apertamente i magistrati.

“Dottoressa Corti, signor Lamanna, questo è solo l’inizio, quanto è vero Dio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie, vergogna! Chiedo – se no veramente mi tolgo la vita – che venga il presidente del tribunale di sorveglianza, che guardi gli atti. […] Avete creato un mostro ed ora sono c**i vostri e questo è solo l’inizio”.

Il suo legale Ivano Chiesa, parlando col Corriere della Sera, ha rivelato che “Appena gliel’ho comunicato a Fabrizio, si è ferito ai polsi”. Su Instagram, infatti, molti video sono con lui sporco di sangue.

Corona potrebbe essere rinchiuso nel carcere di Bollate.

Fabrizio Corona su Instagram contro i magistrati

Fabrizio Corona torna in carcere e via Instagram minaccia i Magistrati. “Questo è solo l’inizio, sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie […] avete creato un mostro ed ora sono c**i vostri” pic.twitter.com/Gb8UZuVcIm — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 11, 2021

Fabrizio Corona: “Non voglio tornare in carcere”

Lo scorso novembre Fabrizio Corona, ospite da Giletti, aveva confessato la sua più grande paura: quella di tornare in carcere.