Alex Belli non ha gradito la scenata che Delia Duran ha fatto a Soleil Sorge. Subito dopo la puntata il ‘man’ si è sfogato con Manila Nazzaro facendo intendere che dietro allo sfogo della compagna ci sarebbe ‘u pappace’. Secondo i telespettatori che commentano su Twitter questo ‘pappace’ sarebbe Fabrizio Corona.

“Non è quella che io conosco. Di solito non si mette mai in competizione con le donne. Sta entrando in un trip sbagliato. L’unica persona che le può far capire che sta sbagliando sono io. Fuori lei ha ‘u pappace’, sì, ‘u pappace’ e più forte di questo ‘u pappace’ ci sono soltanto io. Perché Delia fa così? Ti spiego, perché a volere queste scenate è ‘u Papa’.

Alex Belli e Soleil parlano di Fabrizio Corona.

A svelare l’arcano c’ha pensato Belli quando – dopo aver nominato ‘u pappace’ – ha parlato di ‘Ciccio Pasticcio’, soprannome che settimane fa aveva affibbiato proprio a Fabrizio Corona.

“Qui dietro c’è qualcuno sono sicuro. Sole non ti incespugliare su questa cosa che sappiamo chi c’è dietro. Qui si tratta anche di Ciccio Pasticcio”.

Soleil Sorge ha replicato: “In teoria lui era anche un mio amico“. Alex ha continuato il suo sfogo: “Non mi piace questo gioco qua, perché io sono altro. Lei mi conosce, vuoi far spettacolo va bene ma che spettacolo di m***a è quello? Io non faccio ste cavolate. Va bene l’ho detto ciao. Quella roba non mi rappresenta. Sono una persona istrionica e quello spettacolo non mi rappresenta. Lo dirò a tutti a mia moglie in primis. Ma ti pare che devo vedere che dice in tv che è una pantera sudamericana?! Non mi è piaciuto nulla. Sono incavolato nero dico sul serio“.

“Questo non lo rappresenta”? Non voglio prendere le parti di Fabrizio Corona, ma se non fosse per le quasi corna a Temptation Island, a L’Isola, al GF Vip e le “sceneggiate” di Delia, cosa dovremmo vedere di Alex Belli in un reality? Quali spettacoli da istrione dovrebbe regalarci?

Alex: “non ti incespugliare su sta roba, tanto tu sai cosa c’è dietro” Sole: “sì sì e sinceramente però… in teoria era un mio amico però boh… in pratica…” Alex e Sole NERIHHHH con ciccio pasticcio 👑 #GFVIP — Silente (@Silente60635922) November 13, 2021

Alex che fa il delirio perchè ce l’ha con Ciccio Pasticcio… Corona non è mai stato presente come in questa edizione #gfvip — 1parolina (@unaparolina) November 13, 2021