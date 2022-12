Fabrizio Corona tirato in ballo al GF Vip? Esplode la polemica: “Scoppiava la rissa”

Ogni anno al Grande Fratello Vip c’è almeno un gieffino che tira in ballo Fabrizio Corona. Al GF Vip 6 l’ha fatto Sophie Codegoni, ma anche Giacomo Urtis, che ha rivelato di aver avuto una chimica artistica con l’imprenditore. Questa volta nessuno ha fatto il nome e il cognome dell’ex re dei paparazzi, ma sui social in molti sono convinti che Antonella Fiordelisi sabato notte abbia fatto un riferimento proprio a Fabrizio Corona.

Dopo l’ennesimo scontro con Daniele Dal Moro l’influencer campana è andata in camera con Edoardo Donnamaria e ha detto: “Ma poi ti dico una cosa. Io nella vita fuori ho degli amici che se lo sbranavano a Daniele, fidati. Uno è F.C. No tu non sai che combinava se quello mi rispondeva così. Stavamo tipo ad una rissa. Perché a volte servono quelli un po’ così“.

Edoardo è sembrato spiazzato e ha risposto: “Uno buono quello… non è che sia un personaggio…“. Senza pensarci troppo la Fiordelisi ha chiuso con un:”Eh appunto, meglio“.

Che FC sia davvero Fabrizio Corona? Non possiamo saperlo con certezza, ma una cosa è sicura, i due si conoscono. Antonella e Fabrizio sono apparsi insieme in un video musicale e lei è anche stata paparazzata con il figlio del 48enne, Carlos Maria Corona (ma ha smentito di aver avuto una storia d’amore con il ragazzo).

“Certo che lo conosco. Ho visto le foto che circolano anche sui giornali. Non c’è stato nulla tra noi, ci hanno solo fotografato insieme quella serata. Il Grande Fratello Vip? Sì è vero, ho fatto dei provini a settembre e mi avevano detto ero piaciuta. Purtroppo poi non si è fatto più niente. Se mi dovessero richiamare ora non ci andrei. Fare provini ogni anno e poi non essere presa non è emotivamente bello per questo non andrei”.