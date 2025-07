Fabrizio Corona svela retroscena scottanti su Temptation Island

Fabrizio Corona è tornato al centro dell’attenzione con le sue rivelazioni shock sul reality “Temptation Island”. Durante l’ultima puntata del suo podcast “Falsissimo”, intitolata “Falsissimo Island”, l’ex re dei paparazzi ha sollevato dubbi sulle dinamiche che reggono il programma, accusando gli autori di manipolare i concorrenti per ottenere maggiori ascolti e strategie comunicative studiate.

Nel suo intervento, Corona ha messo in luce i vantaggi che i partecipanti possono trarre dal reality, come un incremento dei follower, collaborazioni con brand e l’opportunità di avvicinarsi al mondo della televisione attraverso show come “Grande Fratello” e “Uomini e Donne”. Ha inoltre denunciato un presunto “trucchetto” che favorirebbe la nascita di relazioni brevi, finalizzate a generare clamore e che spesso terminano rapidamente al di fuori del programma.

Questa critica è stata avallata da un anonimo esperto di televisione, secondo cui la pressione degli autori può raggiungere livelli inaccettabili, spingendo i concorrenti a comportamenti estremi. Anche l’ex partecipante Perla Vatiero ha confermato il racconto, rivelando che gli autori intervengono per indirizzare le emozioni dei concorrenti.

Inaspettatamente, Corona ha anche espresso il suo sostegno a Barbara D’Urso, recentemente allontanata da Mediaset. Ha sottolineato la mancanza di rispetto nei confronti della conduttrice, ricevendo un grazie personale da parte di lei in una chat privata, condivisa su Instagram.

Queste rivelazioni stanno facendo discutere, creando un mix di fascino e polemiche attorno al mondo del reality.