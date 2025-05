Fabrizio Corona svela i “veri colpevoli” del caso Garlasco

Fabrizio Corona ha commentato i recenti sviluppi del caso Garlasco, criticando in particolare Andrea Sempio e le gemelle Cappa. L’ex paparazzo ha sostenuto la difesa di Alberto Stasi, affermando che “i veri colpevoli” sarebbero più di quattro, coinvolgendo Sempio e le cugine di Chiara Poggi, presenti al momento del delitto, il 13 agosto 2007. Corona ha basato le sue affermazioni sulle informazioni fornite da un super testimone, le cui dichiarazioni avrebbero riaperto le indagini.

Durante la sua apparizione davanti alla procura di Pavia, ha dichiarato che il super testimone ha fornito prove “sconcertanti” che dimostrano l’innocenza di Stasi, risarcitore della famiglia Poggi per 850mila euro dopo una sentenza definitiva, sollevando dubbi sulla volontà della famiglia di indagare ulteriormente. Ha messo in discussione il comportamento dei genitori di Chiara Poggi, insinuando che preferiscano mantenere il risarcimento piuttosto che cercare il vero colpevole.

Corona ha aggiunto che la procura, guidata da Fabio Napoleone, ha recuperato elementi dal caso tramite “canali non ufficiali”, rendendoli non utilizzabili in tribunale. Tuttavia, il suo intervento potrebbe dare nuova linfa alle indagini. Le accuse di Corona, alimentate da testimonianze controverse, evidenziano la complessità e le nuove direzioni delle ricerche sul delitto di Garlasco.

Fonte: www.virgilio.it