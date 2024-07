Fabrizio Corona svela dei retroscena su Mediaset e Barbara d’Urso: “Finte scuse”

Il rapporto tra Barbara d’Urso e Fabrizio Corona è costellato da alti e bassi, dalla telefonata in diretta a Pomeriggio 5, fino al ritorno a Live Non è la d’Urso con le scuse in diretta alla conduttrice. L’ex re dei paparazzi (insieme a Morgan) lo scorso maggio è tornato a parlare di Carmelita, prendendo le sue parti dopo la rottura con Mediaset e l’ha rifatto anche ieri in un podcast. Fabrizio a 2046 di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli ha raccontato di quando Mediaset l’ha contattato per partecipare alla primissima puntata di Live Non è la d’Urso ed ha aggiunto che le uniche scuse che ha fatto nella sua vita sono state proprio quelle per Barbara. A quanto pare però le scuse non sono state così sincere.



Gli scontri storici in Tv di Fabrizio Corona #noneladurso pic.twitter.com/NNv506lhrn — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) September 13, 2020

Fabrizio Corona sulle scuse fatte a Barbara d’Urso.