Fabrizio Corona svela con quante donne Totti ha tradito Ilary Blasi

Fabrizio Corona è un personaggio che ha sempre dato un po’ fastidio alla coppia composta da Francesco Totti e Ilary Blasi e tutti noi ci ricordiamo benissimo della catfight fra lui e la conduttrice al grido di caciottaro.

Recentemente è stato ospite di una tv privata dove ha avuto modo di parlare di loro svelando – a grandi linee – con quante donne sarebbe stato Francesco Totti durante il matrimonio con Ilary Blasi. Spoiler: 10 mila. Ovviamente la cifra è palesemente buttata a caso per dire “molte”, ma di questo argomento ne ha parlato anche Rocco Siffredi a Belve raccontando della propria dipendenza dal sess0.

“Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene.. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli.. […] le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio. La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene”.