domenica – 30 Novembre 2025
Spettacolo

Fabrizio Corona sulla scena a Como

Da stranotizie
Fabrizio Corona sulla scena a Como

Fabrizio Corona è stato protagonista di un evento serale sul lago di Como, dove ha ricevuto un caldo benvenuto da parte del pubblico. Corona rimane un personaggio che continua a dividere l’opinione pubblica, ma che riesce ancora ad attirare grande curiosità.

L’Elefante Caffè di Mandello del Lario ha scelto Corona come ospite speciale per una sorta di “inaugurazione ufficiale” della nuova gestione del locale. La risposta del pubblico è stata evidente, con la sala piena e molte persone anche all’esterno, un pubblico giovane ma non solo, che ha immortalato l’ingresso di Corona con i telefonini.

Nonostante le critiche e le discussioni online nei giorni precedenti, l’atmosfera della serata è stata serena, con selfie, strette di mano, battute e musica fino a tardi. I presenti si sono divertiti e si sono comportati molto bene, e il locale era stracolmo di gente, anche la piazza era piena di partecipanti. Il locale ha ringraziato tutti i presenti e ha annunciato che non si tratterà di un episodio isolato, promettendo nuove occasioni di divertimento. La serata è stata un successo e Corona è stato accolto con calore da tutti i presenti.

