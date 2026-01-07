Fabrizio Corona su Netflix

La figura di Fabrizio Corona è al centro della docuserie “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, disponibile su Netflix. La serie non si limita a raccontare la storia del “Re dei Paparazzi”, ma offre un ritratto disturbante e lucidissimo dell’Italia, che dagli anni ’90 a oggi ha smarrito il confine tra informazione, intrattenimento e voyeurismo.

La docuserie attraversa l’era berlusconiana, l’avvento dei social media e le contraddizioni della giustizia italiana, usando Corona come lente d’ingrandimento su un sistema che lo ha creato, idolatrato e infine divorato. Figlio di Vittorio Corona, giornalista visionario, Fabrizio cresce con l’ossessione di dimostrarsi all’altezza, scegliendo il business invece dell’etica del giornalismo.

La serie racconta il passaggio generazionale e culturale, dove il gossip non è più solo curiosità morbosa, ma diventa un’arma di potere. L’inchiesta Vallettopoli segna un punto di non ritorno, trasformando Corona da golden boy del sottobosco mediatico a nemico pubblico numero uno. La guerra giudiziaria e mediatica diventa un reality senza fine, combattuto a colpi di prime pagine, dichiarazioni incendiarie e polarizzazione estrema dell’opinione pubblica.

La docuserie costruisce un mosaico complesso con oltre venti interviste e contributi, tra cui Marco Travaglio, Mauro Coruzzi (Platinette), Nina Morić e Costantino Vitagliano. La serie non semplifica, non edulcora, non cerca il colpevole perfetto, ma racconta le “terre di confine” tra bene e male, tra realtà e finzione, tra responsabilità individuale e colpa collettiva.

La scelta registica di adottare i toni della tragicommedia è una dichiarazione di intenti, accettare l’eccesso, l’ambiguità, l’impossibilità di una lettura univoca. La leggerezza non sminuisce, ma amplifica il senso critico: il sorriso diventa uno strumento di riflessione, non di assoluzione. La docuserie è destinata a far parlare di sé perché tocca nervi ancora scoperti: il rapporto tra media e giustizia, la spettacolarizzazione del privato, l’ossessione per la visibilità, il confine sempre più labile tra verità e narrazione.