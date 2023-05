Fabrizio Corona su Luis e Fedez: “Ecco la verità, ultimatum e rischio di una causa milionaria”

Dopo anni insieme a Fedez nel podcast Muschio Selvaggio, lo scorso marzo Luis Sal è improvvisamente sparito dal programma e non è più apparso accanto all’amico. Fabrizio Corona sul suo canale Telegram aveva subito parlato di rumor su rapporti troppi stretti tra il rapper e lo youtuber, che avrebbero portato Chiara Ferragni ad un aut aut: ” Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti ad un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de “Il Muschio Selvaggio” è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro…”

In realtà è strano che Chiara possa non aver gradito la presenza di Luis nella vita del marito, basta vedere i like dell’imprenditrice digitale alle foto di Luis e anche il suo commento al post di San Valentino pubblicato dal 25enne

Fabrizio Corona torna a parlare di Fedez e Luis Sal.

Stamani Fedez ha rotto il silenzio sul rapporto con Luis Sal e oggi pomeriggio è intervenuto anche Fabrizio. Dal suo canale Telegram Corona è tornato a parlare di un presunto ultimatum di Chiara Ferragni.

“E dopo tutto quello che avevo detto, compare questo video di lui solo oggi, a distanza di due mesi? Cioè Fedez ne parla a distanza di così tanto tempo? Ma adesso state ad ascoltare. Fedez, Chiara Ferragni, Luis Sal. La verità viene sempre a galla. Un podcast di successo con milioni di views, con in ballo contratti e sponsorizzazioni tra Fedez e Luis Sal. Come può di colpo scomparire un co-conduttore, autore, anima ed inventore del progetto, senza spiegazioni? Esiste il merchandising, ci sono gli sponsor, sono stati stipulati contratti, di colpo è diventato il podcast del solo Federico. Luis? Sparito. Fedez ha provato a dare spiegazioni; le spiegazioni non ci sono, il fatto è che Federico rischia per “amore” una causa milionaria perché ha giocato con l’immagine di Luis. Nel video dice di non poter parlare (con aria triste e sconfitta) e di non poter dire la verità e dare spiegazioni ai suoi spettatori perché aspetta cenni di pace e contatti con Luis che non avvengono. Il problema è l’ultimatum di Chiara “O lui o me.” Ma visto che sono appena usciti con la seconda serie della vita dei Ferragnez, almeno una volta è possibile dire la verità?”

Ma non potrebbe trattarsi molto banalmente di un bisticcio tra amici?