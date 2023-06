Fabrizio Corona su Fedez e Luis: “La verità che non vi dicono, ecco cosa succedeva tra i due”

Lo scorso marzo Fabrizio Corona ha fatto delle rivelazioni su Fedez e Luis Sal, la notizia ha fatto il giro del web ed è stata riportata anche dai maggiori quotidiani. L’ex re dei paparazzi poi ha parlato di altri presunti retroscena sulla rottura tra il rapper e l’amico (che in questi giorni hanno avuto un botta e risposta social). Oggi Fabrizio Corona ha pubblicato su Telegram ‘la sua verità che nessuno dice’ e si è schierato dalla parte di Fedez.

“Questa è la verità che non vi dicono. Come nessuno vi potrà mai dire cosa succedeva negli studi di “Mucchio Selvaggio”. Nessuno, tranne io… con tanto di prove. Non siete pronti.

Noi siamo stati i primi a parlare dell’assenza di Luis Sal alla riapertura del podcast Muschio Selvaggio dopo Sanremo. Avevo parlato di problemi tra di loro e di un aut aut. Cerco di tagliare corto, la risposta di Lui Sal è stata perfetta e stupenda da un punto di vista creativo e di montaggio e comunicazione. Davvero il numero uno su quell’aspetto. Però mi dispiace per voi, questa è la prima volta che per me ha ragione Federico Lucia. Quando si fanno le società si rispettano le regole della società. E Luis Sal non si è comportato bene.-

C’è stato un aut aut e la scusa è stata ‘non ci troviamo d’accordo’. Capricci e ripicche. Fedez che chiama la mamma ‘difendimi tu’. Luis che gli fa fare una figuraccia perché come egoista ed egocentrico, l’altro che la butta sui soldi dei lavoratori. E all fine cosa rimane? Un podcast buttato, soldi buttati e un rapporto distrutto,”.