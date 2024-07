Fabrizio Corona “sta aiutando Chiara e Fedez”, ecco in che modo – parla Homyatol

Per diversi anni Fabrizio Corona ha attaccato duramente Fedez e Chiara Ferragni, tanto che alla fine i due nel 2020 l’hanno anche querelato dopo che li ha definiti degli “ebeti”. Negli ultimi mesi però le cose sono cambiate parecchio, l’ex re dei paparazzi ha incontrato Fedez e adesso i due sono in buoni rapporti. Corona ha anche rivelato di aver organizzato una reunion tra Fedez e Cristiano Iovino, questo significa che il rapper si fida del suo “nuovo amico”.

Fabrizio Corona sta aiutando Fedez e Chiara Ferragni? Le parole di Homyatol.

I nuovi interventi di Corona su Fedez hanno spiazzato moltissimi utenti, ma c’è qualcuno che pensa addirittura che siano studiati per aiutare il cantante e la moglie. Homyatol (lo youtuber che avrebbe dovuto sostituire Fedez a Muschio Selvaggio) ospite a Gurulandia ha dichiarato: “Io adesso devo dire una cosa. Corona sta facendo un bel lavoro di pulizia per Chiara Ferragni e Fedez. Lo ripeto, Corona sta aiutando Chiara e Fedez, non so ancora se volendo o no, ma secondo me sì perché lui è furbo. Non so, magari con del compenso, ma non lo so, ma li sta aiutando molto. Come? Con le sue dichiarazioni, anche tramite voi di Gurulandia. Voi state facendo un lavoro sociale. Se Fedez e Chiara ascoltano quello che dice Corona o no? Vivendo su internet non puoi non ascoltare Corona“.

Che Fabrizio (a modo suo) con consigli e dritte stia cercando di aiutare Fedez ci sta, ma che lo faccia con Chiara ho i miei dubbi. Se i giudizi di Corona su Federico si sono fatti più morbidi nell’ultimo periodo, quelli su Chiara restano taglienti, inoltre Dillinger News ha parlato del divorzio dei Ferragnez tirando in ballo una presunta cifra che Chiara avrebbe chiesto a Fedez e in quel caso l’avvocato della Ferragni è intervenuto per smentire subito. Non sono esattamente le mosse di chi cerca di aiutare la Ferragni.