Star in the Star non è certo partito bene, le prime due puntate del nuovo show di Ilary Blasi hanno fatto poco più dell’11% di share. Sembra addirittura che il programma chiuderà con l’appuntamento di giovedì prossimo, ovviamente a causa dei bassi ascolti. E tra i tanti che hanno commentato i dati della trasmissione c’è anche Fabrizio Corona, che non è certo un bff della Blasi.

Sappiamo tutti i trascorsi tra Ilary e l’ex re del paparazzi, che ieri si è vendicato con una storia al vetriolo. Fabrizio Corona ha pubblicato i dati dell’ultima puntata di Star in the Star ed ha scritto: “Soltanto flop per Ilary Blasi“.

Per la serie ‘ma tu ti rendi conto cosa mi hai fatto 3 anni fa?!”

“Dopo la lite a mente fredda mi rendo conto che il vero bersaglio non sono io. Il vero bersaglio si chiama Francesco Totti. Capisco che è lui a passare per lo str**zo della situazione e non per colpa mia. – ha dichiarato nel 2019 Fabrizio Corona – Ilary, usando me, ha tirato in ballo nuovamente suo marito. […] Io chiedo scusa a Totti anche in tv a Verissimo. Nel frattempo, contando su persone fidate, tratto la pace con Ilary. Ma anche lei vuole le pubbliche scuse.

Praticamente devo chiedere scusa al mondo: a Totti, alla Provvedi e alla Blasi. Le scuse alla Blasi le avrei dovute fare ospite da Piero Chiambretti. Io riesco a dire: ‘Non ne parliamo più. Per me è una vicenda chiusa’. Ma non basta. Lei vuole che mi scusi come ho fatto con Francesco e per lei, non per me, è di nuovo guerra. Pensate sia finita qui? manco per idea. Pochi giorni dopo la Blasi sull’inserto de Il Corriere della Sera dichiara: ‘ Non c’era nessun accordo. Non mi presto a queste pagliacciate. La puntata ha fatto gli ascolti più bassi di tutta l’edizione’. Bugiarda. Conservo ancora i messaggi di ringraziamento di quelli che ti danno da mangiare e ti mettono in onda per gli ascolti fatti durante il mio intervento”.