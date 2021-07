Da mesi una parte del Parlamento si sta battendo per far approvare la legge contro l’omofobia. Finalmente il prossimo 13 luglio, il DDL Zan – già approvato alla Camera lo scorso 4 novembre, – verrà discusso in Senato. Conduttori, attori e influencer, sono centinaia i personaggi celebri che stanno supportando il disegno di legge di Alessandro Zan, ma c’è anche qualcuno che è contrario. Dopo Rocco Siffredi anche Fabrizio Corona si è scagliato contro il DDL Zan.

“Avete rotto con questo cavolo di DDL Zan. Voi politici lo promuovete per popolarità e per raccogliere voti. Voi influencer per avere like e visualizzazioni e per finire sulle copertine dei quotidiani italiani. Che paese di mer**. La nazionale italiana è l’opposto del valore delle nostre istituzioni e di chi ci governa. Fancu**o al DDL Zan. La stessa retorica fatta solo di parole di tutti quelli che ragionano come voi. Se volete fare le persone serie, ditemi quanti gay andrebbero a denunciare una persona che li chiama fr**i. Dimmi il numero di gay non assunti perché gay in Italia. Insomma, imparate ad argomentare con i numeri, invece che con la morale acchiappalike”.

Tralasciando il modo con cui si è espresso il soggetto, essere contrari a una legge che dona qualche diritto in più a chi ne ha bisogno e toglie degli ostacoli sulla strada di persone che ne hanno fin troppi, a me pare assurdo. Fabrizio Corona si chiede quanti ragazzi gay andranno a denunciare un omofobo che li chiama fr**i, di sicuro oggi ce ne vanno pochi, visto che non c’è una legge che li tutela. Lui parla di numeri, ma basta aprire qualsiasi quotidiano per vedere che le aggressioni omofobe nel mese del Pride sono state così tante che era quasi impossibile contarle.

A tutti quelli contrari al DDL Zan mi viene da dire: tranquilli, se non siete omofobi non avete nulla da temere, la vostra vita non cambierà, ma forse molti di quelli che tanto si scaldano è proprio perché hanno paura che la loro “libertà di discriminare” venga limitata?

ah certo necessaria l’opinione di corona sul ddl zan non potevamo proprio farne a meno — francesca 🍷 (@vintagetee___) July 7, 2021

Quindi uno che si è fatto il gabbio per: estorsione, possesso e spendita di denaro falso, corruzione, truffa, reati tributari, appropriazione indebita, violazione di domicilio, intestazione fittizia di beni, minacce ai magistrati mi vuole parlare di diritti? #fabriziocorona pic.twitter.com/rTLNznhVJj — ao daniè (@aridanje) July 7, 2021

Fabrizio Corona: “Lobby gay pazzesca in Parlamento“.

L’anno scorso su MowMagazine Fabrizio ha dichiarato che in parlamento ci sarebbe una lobby LGBT molto potente: “Mai avuto rapporti gay. Gli omosessuali li ho sempre usati, come ho usato tutti quanti, sempre. Se mi sono fatto qualche remora? Mai. Adesso uso le persone peggio di prima. […] Una volta il potere era in mano ai politici, ma i politici che abbiamo ora sono le persone meno potenti che esistono sulla faccia della terra. Sono tutti gay. Dinne uno, ed è gay. In Parlamento c’è una lobby gay pazzesca. Adesso il potere è la magistratura“.

Quindi i politici sono quasi tutti gay, in Parlamento c’è una lobby gay potente eppure faticano ad approvare il DDL Zan? Fabry qualquadra non cosa!