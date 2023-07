Fabrizio Corona sgancia uno scoop sulla Fiordelisi : “Il suo nuovo fidanzato” – lei interviene

Negli ultimi anni Antonella Fiordelisi e Fabrizio Corona hanno sempre avuto buoni rapporti. Lex gieffina è stata anche paparazzata con Carlos Corona e alcuni settimanali li hanno dati per fidanzati.



L’ex re dei paparazzi e Antonella si sono visti anche dopo la fine del GF Vip e il 49enne ha rivelato: “La Fiordelisi e Donnamaria sono venuti a convivere in un appartamento milanese. Adesso abitano in Corso Como insieme. Però ho degli scoop, i rapporti con la famiglia sarebbero freddi perché lei non ha gradito alcune cose sui social, come le esternazioni in cui i genitori hanno parlato di bullismo nel reality. Antonella sarebbe arrabbiata con sua madre. Lavoro a gonfie vele, molte offerte per Edoardo e Antonella, che sono gli unici due usciti dal GF Vip che potranno avere un futuro in questo ambiente. Per gli altri nulla perché sono il niente. Inoltre io credevo che lei fosse ingrassata e invece sta benissimo, devo dire che è proprio in grande forma“.

Fabrizio Corona e le nuove dichiarazioni su Antonella Fiordelisi: “Lei ha già trovato un nuovo fidanzato”.

Ieri sera Fabrizio sul suo gruppo Telegram ha condiviso la foto di un profilo Instagram censurato e ha scritto: “Io ve l’avevo già anticipato. E come sempre arrivo ovunque. Eh sì… questo è il profilo del nuovo fidanzato della ragazza che si crede showgirl“.

L’ex vippona (che al GF ha parlato di Corona in un contesto un po’ bislacco) però ha replicato in maniera ironica da Instagram: “Qualcuno mi ha avvistata con il nuovo fidanzato. Oddio, adesso ve lo faccio conoscere, eccolo qui. Io non ce la faccio proprio più. Mi dispiace solo per aver rovinato il lavoro ai paparazzi appostati sotto casa mia da giorni“. La Fiordelisi in queste storie ha inquadrato un amico, proprio per smentire l’indiscrezione lanciata poco prima da Corona. Insomma, con Edoardo è finita, ma Antonella per il momento è ancora single.