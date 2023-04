Fabrizio Corona sgancia una bomba su Luis Sal: “Foto mentre bacia un uomo conosciuto”

Il mese scorso Fabrizio Corona sul suo canale Telegram ha lanciato un rumor sul presunto flirt segreto tra Luis Sal e Fedez. L’ex re dei paparazzi ieri però ha dato un’altra notizia sul noto youtuber. Stando ad alcune fonti dell’imprenditore, Luis avrebbe baciato in pubblico un ragazzo piuttosto conosciuto, un influencer seguito da 100.000 persone su Instagram.

“Ve lo ricordate questa news? Non c’è stata mai, da nessuno dei due, una spiegazione del perché Luis sia stato mandato via dal podcast “Muschio Selvaggio”. Luis non pubblica storie da quasi un mese. Vi allego lo screenshot in cui mi dicono che ci sono 8 foto di Luis che bacia un ragazzo e che il tipo che le ha scattate le vorrebbe rivendere a 15.000€. Come sempre siamo qui con notizie esclusive, presto la verità”.

Fabrizio Corona e i commenti alle presunte foto di Luis Sal con un ragazzo.

Corona ha anche pubblicato una telefonata fatta con un suo conoscente che vorrebbe comprare le foto di Luis Sal. Fabrizio durante la chiamata ha spiegato che lo ‘scoop’ di Luis che bacia un altro uomo non vale nulla, anche se questo è un influencer abbastanza popolare.

“Il ragazzo della foto che si bacia con Luis è molto famoso? Discretamente? Ok, si conosce. Luis non è dichiarato gay, l’ultima foto che ha pubblicato era con una tipa. Quanto puoi fare da questa storia? La cosa è chiara, il bacio di Luis Sal con un uomo non vale nulla. Vale alla luce di quello che ho fatto uscire io e che è ovunque. Quindi se non legato a Fedez questa cosa non vale niente”.

Corona ha poi pubblicato un singolo scatto di Luis vicino ad un ragazzo ed ha scritto: “Vi ricordate della bomba sganciata poco fa? Nella foto che vedete in anteprima, il ragazzo di Luis Sal. Presto però avrete altre immagini“.

Per adesso Luis non ha commentato il rumor, ma va detto che se il bacio c’è stato, bisognerebbe vedere che tipo di bacio è stato. Un bacetto a stampo non è sinonimo di una storia clandestina.