Fabrizio Corona sgancia la bomba su Damiano, Giorgia e Martina: la sua verità

Il video di Damiano dei Maneskin che bacia Martina è certamente il gossip del giorno e il cantante è stato ‘costretto’ a pubblicare un comunicato in cui ha ufficializzato la rottura con Giorgia Soleri. Poco fa Fabrizio Corona dal suo canale Telegram ha fatto delle pesanti insinuazioni sull’ex coppia Damiano/Giorgia. Secondo l’ex re dei paparazzi dietro a questo limone in discoteca ci sarebbe dell’altro. Come se non bastasse stando al racconto di Fabrizio, Martina sarebbe la migliore amica di Victoria.

“Come detto in passato, la coppia Damiano e Giorgia Soleri è sempre stata una messa in scena. Abbiamo sempre contestato la coppia di Damiano con Giorgia Soleri. Una coppia improponibile dal punto di vista estetico e ideologico. La star del Rock n’Roll con la femminista, radical chic, tutto pane, parola e lezioncine ideologiche Ipocrisia.

Siamo rimasti sgomenti alla foto di lui con l’accappatoio aperto e quando posava coperto da un emoji più grande del dovuto. Alla fine, l’istinto Rock n’Roll ha prevalso. In una discoteca con una bella ragazza. Ciò che però mi fa più sgomento è il senso di colpa e il potere di questa donna su di lui che, dopo questo video, lui mente con un comunicato stampa, cercando di mettere delle pezze. Ma che, possiamo dirlo, ci ha reso estremamente felici.

Ragazzi, il video del tradimento che abbiamo pubblicato non è un’esclusiva nostra, è stato messo in rete da un fan e ripreso da vari profili Twitter e TikTok. Dopo il video che abbiamo mostrato sopra, è uscito il comunicato stampa per riparare all’enorme danno, ma in questo canale vi racconto i fatti come stanno. La protagonista del bacio con Damiano dei Maneskin si chiama Martina Taglienti ed è la migliore amica di Victoria De Angelis.

Vi pubblichiamo in anteprima un commento ricevuto su un suo post Instagram da Damiano dei Maneskin con la scritta “Posso dire che sei la mia fidanzata?” risalente addirittura al 2017. La ragazza è da sempre presente in tutte le tournée e in tutte le serate tra amici. Praticamente la cosa dura da 6 anni! Il problema vero? Un conto è farlo da 6 anni, un conto è farsi riprendere, scoprirlo e giustificarsi con colei la quale avevi istituzionalizzato come fidanzata politicamente corretta da mostrare a questo finto mondo”.