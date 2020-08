Fabrizio Corona avrà anche tanti difetti, ma nel mondo dello spettacolo è tra i pochi a non avere peli sulla lingua e a dire quello che pensa (anche per questo si caccia spesso nei guai). Sul nuovo numero di Chi l’ex re dei paparazzi ha sparato a zero su alcuni personaggi famosi.

Secondo Corona, Fedez senza Leone e Chiara non avrebbe contenuti e Giuliona e Damante userebbero i loro tira e molla per far parlare.

“Guarda chi era Fedez 5 anni fa e guardalo oggi: senza la Ferragni e senza suo figlio non avrebbe contenuti. La De Lellis e Damante devono tutto a Uomini e Donne e al GF Vip, e l’unica cosa che fa parlare di loro è il tira e molla che fanno di continuo. Le coppie arriveranno a fare i bambini in nome di un mezzo che sono i social. Cecilia e Ignazio sono due mondi opposti, la popolarità è un collante per loro come per tante altre coppie, perché divisi non valgono quello che valgono insieme”.

Un fondo di verità direi che c’è, molte coppie “vip” restano insieme perché sanno di valere di più uniti che divisi, altri invece si fingono infastiditi dal gossip, ma si premurano bene che tutti sappiano delle loro crisi, vere o fake.

Per quanto riguarda la shade a Fedez invece ci sono dei precedenti anche abbastanza trash e interessanti (qui se volete saperne di più).

Fabrizio Corona parla delle star che si sono create da sole.