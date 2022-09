Fabrizio Corona scopre in diretta di essere stato bannato (ancora) da Instagram: la reazione

Per la seconda volta in un anno Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram. La prima volta è successa lo scorso marzo, quando il 48enne ha perso i suoi 2 milioni di follower subito dopo aver pubblicato delle storie contro alcuni gieffini del GF Vip 6. L’ex re dei paparazzi ha poi aperto un altro account arrivato a circa 200.000 seguaci, che però è stato bannato una settimana fa, dopo alcuni post su Ilary Blasi, Francesco Totti e Sean Brocca (ex fidanzato della conduttrice).

Nel momento del nuovo ban Fabrizio Corona stava registrando un filmato per Non è L’Arena e uno dei suoi collaboratori l’ha informato della brutta notizia. La reazione dell’uomo è stata quindi catturata in diretta e trasmessa ieri sera nell’ultima puntata del programma di Massimo Giletti.

“Veramente? Mi hanno bannato ancora? Non dite cavolate. Sul serio è successo ancora? Ho 68 messaggi su Whatsapp. Dice ‘è stata effettuata la disconnessione’. Non ci posso credere’. Hey avete provato ad accedere? Sì avevo pubblicato la roba di Totti che mi chiedeva di accettare i suoi messaggi. No ragazzi non è possibile”.

Ilary in questo momento…



#nonelarena Fabrizio Corona scopre in diretta…https://t.co/iQdtsdzAbl — Non è l’Arena (@nonelarena) September 18, 2022

Fabrizio Corona, il suo avvocato parla della chiusura del profilo Instagram: “Ritengo che questo sia illegittimo”.