Fabrizio Corona: scandali e carcere in Italia

Fabrizio Corona, noto come ‘il re dei paparazzi’, fondò a Milano l’agenzia fotografica Corona’s, che lo consacrò come protagonista della scena mediatica italiana. Tuttavia, nel 2007, iniziò a essere coinvolto in problemi con la giustizia, in particolare nello scandalo rinominato ‘Valletopoli’, con accuse di estorsione, spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione.

Corona ha avuto diverse condanne penali, principalmente legate a reati fiscali, e ha scontato tredici anni di carcere, con periodi di sospensione e affidamento in prova ai servizi sociali presso la comunità Exodus di Don Mazzi per motivi di salute. Molti personaggi famosi, tra cui Lapo Elkann e i calciatori Adriano, Francesco Coco e David Trezeguet, hanno denunciato che Corona gli avesse estorto ingenti quantità di denaro per non pubblicare servizi fotografici compromettenti.

Dopo un tentativo di fuga in Portogallo, Corona venne rinchiuso nel carcere di Busto Arsizio e successivamente nel carcere di Opera, dove scrisse una lettera di grande impatto mediatico, letto durante il programma In Onda, in cui affermava di non essere un criminale e di voler avere giustizia. Il giornalista Marco Travaglio chiese la grazia per lui al Presidente della Repubblica, sottolineando la durezza della sua detenzione.