Fabrizio Corona sbotta su Belve e Fagnani dopo le rivelazioni di Urtis

Tra gli ospiti che vedremo stasera da Francesca Fagnani a Belve ci sarà anche Giacomo Urtis. Dalle anticipazioni abbiamo scoperto che il chirurgo ha parlato di Fabrizio Corona e del rapporto speciale che aveva con lui.

L’ex re dei paparazzi stamani ha pubblicato un vecchio video in cui la Fagnani si è occupata del suo arresto e subito dopo ha condiviso una foto di Urtis ed ha scritto: “Ecco Francesca Fagnani nella nuova versione conduttrice, è lei nella fotografia“. Non contento Corona ha anche definito trash Belve: “Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del se**o come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo“.

Stasera in esclusiva a #Belve Giacomo Urtis che intervista se stesso 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/Yqs64Cr4AI — Esagerata (@Esagerataxxx) March 7, 2023

Fabrizio Corona e un cantante famoso: i rapporti speciali di Giacomo.