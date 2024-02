Fabrizio Corona, rivelazione dopo la telefonata con Ilary Blasi: l’offerta

Lontani i tempi del ‘caciottaro’ in diretta al Grande Fratello Vip, adesso Ilary Blasi e Fabrizio Corona hanno sotterrato l’ascia di guerra. Qualche settimana fa l’ex re dei paparazzi ha rivelato di aver sentito Ilary al telefono: “Mi è squillato il telefono, era la manager di Ilary e di Silvia Toffanin. Io ho risposto ed era proprio la Blasi che mi ha detto ‘è arrivato il momento di fare la pace’. Così io l’ho invitata a prendere un caffè. Non sto scherzando è la verità“.

Fabrizio Corona ieri è tornato a parlare di Ilary e su Instagram ha dichiarato che l’unico modo che la conduttrice ha di vincere il processo contro Totti è di chiamare lui come testimone: “Se è vero che Ilary ha preso 700.000€ per il documentario Unica su Netflix? No è una cavolata, questa cifra non è affatto vera. E parlando di lei posso dire che l’unico modo che Ilary Blasi ha per vincere la causa matrimoniale è chiamare me al processo“.

Il caffeuccio, l’offerta di aiuto al processo, da nemici a bff il passo è stato breve.

Ne sono state dette tante, ora tocca a lei far sentire la sua voce. Unica, il docufilm su Ilary Blasi, arriva il 24 novembre solo su Netflix. pic.twitter.com/XkJmS01iDH — Netflix Italia (@NetflixIT) November 16, 2023

Fabrizio Corona sui presunti tradimenti di Francesco Totti.