Fabrizio Corona rivela il presunto tradimento di De Martino

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, rivelando dettagli scottanti attraverso il suo podcast ‘Falsissimo’. Questa volta, le sue affermazioni coinvolgono Belen Rodriguez e Stefano De Martino, svelando presunti tradimenti che infuocarono la loro relazione.

In passato, Belen aveva dichiarato in un’intervista che il marito l’aveva tradita con diverse donne. Stefano, però, non si era mai pronunciato a riguardo, lasciando spazio alle speculazioni. Corona ora lancia una bomba: sostiene che De Martino avrebbe avuto una liaison con Antonella Fiordelisi, influencer e ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Secondo Corona, il primo scambio di messaggi tra De Martino e Fiordelisi sarebbe avvenuto su Instagram. Ha descritto l’influencer come una giovane donna molto seguita, con una carriera che l’ha portata a ricevere attenzioni anche da calciatori famosi. Tuttavia, la notizia più esplosiva è che Belen avrebbe scoperto la presunta infedeltà di Stefano con Antonella, scatenando una furiosa lite tra i due.

Già un anno fa si era parlato di questa indiscrezione, ma Fiordelisi, per difendersi, aveva dichiarato di non aver mai avuto relazioni con uomini impegnati. Recentemente, la giovane ha ribadito di aver incontrato De Martino in un periodo in cui Belen era con Antonino Spinalbese, contestando le affermazioni di Corona.

Fonti affermano che Belen possa aver addirittura inviato a Fiordelisi un messaggio vocale infuocato, credendo nel tradimento. Nonostante le voci, Fiordelisi ha sempre negato un coinvolgimento romantico con De Martino, mantenendo ferma la sua versione dei fatti.