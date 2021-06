Gli arresti domiciliari non hanno fermato Fabrizio Corona che proprio in queste settimane ha ritrovato l’amore con una ex tronista che – stando agli ultimi rumor – si sarebbe trasferita a casa sua: sto parlando di Sophie Codegoni, la 18enne che recentemente si è rifatta il seno.

La Codegoni a Uomini e Donne aveva scelto Matteo Ranieri, ma la loro storia è durata quanto un gatto in tangenziale: meno di due mesi. “Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po’ diverse. Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito. Quando l’ho scelto, sapevo della nostra diversità però le emozioni che provavo, e che provo ancora, mi hanno portato a fregarmene. Tornassi indietro, lo sceglierei ancora, gli presenterei la mia famiglia e i miei amici“.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati e lei spiega il motivo https://t.co/vKl4GPP6xC — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 26, 2021

La conferma della relazione fra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni è arrivata da Libero: “L’ex tronista di Maria De Filippi vive nella nuova casa di Fabrizio Corona, il quartier generale dove l’ex re dei paparazzi si è rimesso in pista con il suo lavoro di agente dei vip“. Al momento però i due non hanno ancora confermato questa indiscrezione.

La Codegoni è stata la tronista più giovane della storia del programma. Figlia di genitori divorziati ha avuto una vita super agiata, il suo sogno è quello di iscriversi all’università e lavorare nello studio dentistico di famiglia (non a caso l’anno scorso si è iscritta al corso Fittea dell’università di Uomini e Donne in Via Tiburtina) ed ha già avuto una delusione d’amore, dato che il suo storico fidanzato (con cui è stata ben sei mesi) l’ha tradita. In passato ha deciso di prepararsi al lavoro da dentista posando come modella per lo showroom di Milano di Chiara Ferragni.