Fabrizio Corona risponde a Fedez punto per punto

Fedez ha ricevuto risposte non solo da Selvaggia Lucarelli, ma anche da Fabrizio Corona dopo il suo lungo sfogo. La Lucarelli ha analizzato la situazione in relazione a Corona, mentre l’ex paparazzo ha commentato direttamente le parole del rapper. In particolare, Corona ha affrontato l’affermazione di Fedez riguardo alla possibilità di lasciare la moglie nel giorno del matrimonio, definendola “ridicola”. Ha chiarito che non si è mai detto che Fedez volesse lasciare l’Italia.

Corona ha confermato che l’incontro con Angelica, la moglie di Fedez, è avvenuto nei mesi precedenti al matrimonio e che il rapporto aveva vissuto momenti di difficoltà, senza piani premeditati da parte sua. Ha avvisato contro teorie di complotti, affermando di aver tentato di arginare notizie dannose che lo riguardavano. Riconoscendo che Fedez ha sofferto a causa di tali notizie, ha detto: “Sarebbe un pazzo ad aver orchestrato tutto”.

Infine, Corona ha fatto riferimento alla necessità di una riflessione da parte di Fedez, suggerendo che sarebbe ora che il rapper provasse a distaccarsi da un’immagine che non gli appartiene più. Ha concluso dicendo che, nonostante le polemiche, Fedez ha subito danni rilevanti. Tuttavia, la divulgazione di materiale privato senza autorizzazione potrebbe esporre Corona a conseguenze legali, inclusa una possibile querela.