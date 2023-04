Fabrizio Corona, retroscena su Fedez, che con Belen ha detto: “Mi odia, ossessionato”

Non solo il pettegolezzo sulla presunta relazione e la lite con Luis Sal (recentemente smentita), Fabrizio Corona al Peppy Night ha parlato di Fedez e della presunta litigata con Chiara Ferragni al Festival Sanremo.

“Lui e Rosa Chemical si sono baciati a bocca aperta. Quello al Festival di Sanremo era un vero limone. E allora ci siamo capiti. Ma vabbè è fluidità. Io parlo di lui perché loro sono nelle nostre vite. Si sono impossessati della cosa più cara a noi italiani. Lei da protagonista e lui – visto che si sentiva molto debole ed è molto narciso, non poteva lasciare la scena solo alla moglie. Quindi si è preso la scena. Ha fatto cose da pazzi, ha messo il podcast su Rai Due. Ha voluto cantare sulla Costa, poi ha cercato Coletta per baciarlo in bocca. Poi ha fatto la scenetta per un politico che quattro anni fa ha messo la camicia nera. Poi l’ultima sera ha voluto fare la scena del bacio e Chiara si è arrabbiata. C’è un limite. Lei durante una diretta le ha anche chiuso il telefono in faccia. Ma poi c’è stata una scena in cui hanno litigato e lei gli ha detto cose assurde e solo un autore di Sanremo della Rai sa tutto. Dopo lui è scomparso dal mondo dei social”.

In questo caso Fedez non ha risposto, ma su TikTok è virale un video in cui il rapper commenta le stories e le indiscrezioni che Fabrizio Corona lancia sul suo conto.

Fedez su Fabrizio Corona: “Mi odia, è ossessionato da me”.

Quando Belen Rodriguez è stata ospita a Muschio Selvaggio, Fedez ha parlato dell’ex re dei paparazzi: “Sai che lui mi odia davvero? Ma perché secondo te? Ogni giorno lui fa una cavolo di storia contro di me. Lui è ossessionato, ma che cavolo di ossessione ha nei miei confronti? Non che mi importi troppo però ho notato questa cosa. Dici che lo fa per fare notizia? Ma si non ha un cavolo da fare“.

Ma non è che a furia di parlare di fluidità e Fedez, Fabrizio non vorrebbe dargli un bel limone come ha fatto Rosa Chemical? Dai Fabry…