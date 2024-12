Fabrizio Corona, retroscena rivelato da Asia Argento: “Nessuno lo sa”

Sei anni fa, Asia Argento ha avuto una relazione con Fabrizio Corona, e le loro foto sono state ampiamente pubblicate dai settimanali di gossip. Nonostante il loro legame sia terminato in modo turbolento, durante la sua ospitata a Gurulandia, Asia ha rivelato aspetti positivi riguardo a Fabrizio, affermando che è stato uno dei pochi a sostenerla in un momento difficile della sua vita. Asia ha condiviso che stava affrontando un periodo molto complesso, compreso il grave stato di salute della madre.

Durante quel tempo, ha trovato in Corona un importante supporto. “Mi diceva ‘dai forza, coraggio devi farcela’”, ha raccontato Asia, sottolineando come solo Fabrizio e suo padre fossero presenti per sostenerla. Ha poi ammesso che non dimenticherà mai la cura che le ha mostrato, pur riconoscendo che lui stesso ha problemi mentali.

Inoltre, Asia ha parlato della loro relazione durante un’intervista a “Live Non è la d’Urso”, definendola una “cosa chiusa”. Ha confermato che, sebbene si siano frequentati, non c’è stata una vera e propria relazione amorosa. Ha poi descritto un episodio in cui Fabrizio, dopo la rottura, si era mostrato molto emotivo, un comportamento che ha creato confusione nei suoi sentimenti. “Non negare che ci siamo visti e tutto il resto, ma non era un fidanzamento,” ha specificato.

Asia ha criticato anche l’atteggiamento di Corona, che ha approfittato dell’occasione per vendere notizie ai paparazzi. “Quando ho capito tutto me ne sono andata,” ha sottolineato, confessando che avevano caratteri incompatibili. Ha chiuso riflettendo sul fatto che, nonostante tutto, mantenesse un affetto per lui.

La loro storia, pur segnata da alti e bassi, è diventata parte della cultura pop e dei consumi mediatici, e pur avendola vissuta, sembra ormai dimenticata, come dimostrano i commenti sui social riguardo a quello che è stato un dramma personale.