Ieri era il compleanno di Fabrizio Corona e sul suo profilo Instagram è apparso un nuovo post: “47 anni, 6 di Galera 1 di comunità, 12 Anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. Quello che mi avete fatto è imperdonabile“.

Tra i primi commenti è arrivato anche quello di Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez: “Mi dispiace molto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa riavere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta“.

Veronica a quanto pare la pensa come sua figlia, che due settimane fa ha difeso il suo ex ed ha pianto per il suo arresto.

“Cari giudici di Corona. Con un tipo un tantino esuberante come Fabrizio forse anch’io, nei vostri panni, avrei perso la pazienza… Ma poi non avrei dimenticato che sono un Giudice. E un giudice non può essere schiavo delle proprie antipatie personali. Mi rendo conto che non è facile separare certi sentimenti. Però, non fino al punto da non tener conto degli stati d’animo di un condannato. Specie se questi riguardano aspetti gravi della sua salute. Un comportamento il vostro, che nel sentire comune degli italiani, risulta come un vero e proprio accanimento su una persona alquanto disperata e tremendamente indebolita per le sue condizioni instabili. Senza poi dimenticare che l’accanito, ridendo e scherzando, ha già scontato 8 anni di carcere. Capite che tutto ciò, stride VIOLENTEMENTE con una giustizia dove purtroppo non si contano i casi in cui al posto di un sano ergastolo, si lasciano liberi individui che fanno a pezzi le persone”.