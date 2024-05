Fabrizio Corona pubblica un video esclusivo su Fedez: “È molto confuso”

Dopo anni in cui ha detto di tutto contro Fedez, negli ultimi mesi Fabrizio Corona si è riavvicinato al rapper (i due diversi anni fa erano in buoni rapporti). L’ex re dei paparazzi infatti ha rivelato di aver sentito il cantante milanese sia dopo la sua intervista a Belve, che il mattino dopo il presunto scontro con Cristiano Iovino.

Oggi il sito di Corona, Dillinger News, si è occupato della nuova fiamma di Federico, Garance Authié, la modella francese di 20 anni. Secondo Fabrizio però si tratterebbe solo di una frequentazione non destinata a durare. Su Dillinger è anche stato pubblicato un video esclusivo di Fedez in un locale con la modella.

Corona ha sentenziato…

— Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 27, 2024

“Sembrerebbe però essere piombata nella sua vita come un angelo caduto dal cielo: prima lei compare in barca su una storia Instagram del rapper, poi sono stati paparazzati insieme al GP di Monaco, ora li abbiamo ripresi in una discoteca… che cosa può andare storto?

Beh, in realtà tutto. Fedez in questo momento è molto confuso, la situazione con l’ex moglie chiara, i figli, la casa, la rissa con Iovino, gli stanno dando alla testa. Ciò che sta provando a fare è darsi una botta di vita con qualche super modella. E per quanto possiate pensare che quest’ultima storia sia definitiva, sappiate che secondo noi, anche questa è destinata a una vita breve.