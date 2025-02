Fabrizio Corona pubblica un libro su Fedez: “Chiara mi ha mandato una diffida”

Fabrizio Corona ha recentemente presentato a Milano due nuovi libri: “La Grande Menzogna” e “Il Vero Grande Amore Di Fedez”, quest’ultimo approfondendo in modo dettagliato i temi discussi nel suo podcast “Falsissimo”. Durante la conferenza, ha fatto riferimento al “master” Tortino, che avrebbe dovuto partecipare all’evento. Corona ha affrontato anche la questione di una diffida ricevuta da Chiara Ferragni, la quale lo accusa di violazione della privacy. In risposta, Corona ha espresso il suo disprezzo per la lettera, sottolineando che non intende farsi intimidire e che non accetta censure, evidenziando come per lui le transazioni non siano in discussione.

In chiusura, Corona ha parlato di Sanremo, scommettendo che Fedez vincerà il festival. Ha in programma di pubblicare un video contro Chiara Ferragni il 10 febbraio, il che suggerisce che intende influenzare l’opinione pubblica e migliorare l’immagine di Fedez. La presentazione dei libri di Corona sembra seguire una strategia di marketing simile a quella di Ilary Blasi, che ha sfruttato il suo divorzio per monetizzare attraverso Netflix e la pubblicazione di un libro.