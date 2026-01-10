Fabrizio Corona, parole agghiaccianti su Silvia Provvedi

Fabrizio Corona continua a far discutere con la sua docuserie su Netflix. Nel quinto episodio, si parla della sua relazione con Silvia Provvedi, ex compagna e cantante de Le Donatella, che ha conosciuto durante il suo soggiorno nella comunità Exodus di Don Mazzi.

Corona ha usato parole agghiaccianti per descrivere la relazione con Silvia, affermando di essersi vergognato di quel rapporto e di aver plasmato la giovane donna. Ha detto che non riteneva Silvia alla sua altezza, facendo un paragone con Belen Rodriguez. Il primo incontro tra Silvia e Corona avvenne quando lui ottenne l’affidamento ai servizi sociali dopo tre anni di carcere. I due iniziarono una relazione, vissuta per lo più a distanza a causa dei problemi di Fabrizio con la giustizia.

Corona ha spiegato che Silvia era una ragazza carina, ma giovane, e che lui era “Corona, quello che era stato insieme a Belen Rodriguez”. Ha aggiunto che si vergognava di Silvia e che, una volta uscito di prigione, doveva avere “la bellona del momento, la donna più giusta e ambita”. Ha anche sostenuto di aver plasmato Silvia a suo piacimento, rifacendole il look e l’immagine.

Inoltre, nella docuserie Netflix, Nina Moric ha confessato per la prima volta pubblicamente di aver abortito quando ha saputo di aspettare due gemelli da Corona, circa un anno e mezzo prima che rimanesse incinta di Carlos Maria. La modella croata ha dichiarato che a non volere i due figli fu soprattutto l’ex re dei paparazzi, mentre Corona ha sostenuto di non pensare più a quella vicenda e di non esserne toccato.