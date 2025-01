Fabrizio Corona, nuove rivelazioni su Totti e Ilary: “Mi ha contattato”

A poche ore dalla notizia su Fedez e la sua presunta amante, Fabrizio Corona ha discusso di Francesco Totti e Ilary Blasi durante un episodio di Lo Sperone Podcast. Corona ha rivelato che dopo una lite in diretta al Grande Fratello Vip, Totti lo ha contattato, affermando che l’attacco di Ilary era realmente diretto a lui e non a Corona. Secondo quanto riportato, questo dimostrerebbe che a Totti brucia ancora il fatto di essere stato messo in difficoltà da una donna in diretta televisiva.

Corona ha ricordato i suoi primi passi nel giornalismo, iniziando con un’intervista a Totti quando entrambi erano giovani. Ha descritto il loro rapporto nel tempo, condividendo che continuavano a sentirsi anche durante momenti difficili. Dopo la lite al Grande Fratello, Totti lo ha chiamato, affermando che la scenata di Ilary era un attacco diretto a lui e non a Corona. Nonostante la situazione televisiva, Totti ha informato Corona che erano già in crisi.

Fabrizio ha sottolineato che fuori dal contesto televisivo è difficile comprendere la realtà della situazione, poiché il pubblico vede solo ciò che la produzione decide di mostrare. Ha anche menzionato che Ilary ha usato il programma per attaccare Totti, nonostante esistesse un contratto che vietava commenti reciproci. Secondo Corona, questa strategia è stata una preparazione per i conflitti futuri tra Totti e Ilary.