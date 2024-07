Fabrizio Corona: le pesanti illazioni su Angelica Schiatti: “Ecco cos’ha fatto”

Angelica Schiatti è una musicista e come dichiarato recentemente dalla sua avvocatessa in questi ultimi quattro anni, ovvero da quando ha sporto denuncia nei confronti di Morgan, non ha mai usato i social o i media per parlare di lui o per farsi pubblicità su quella storia. Eppure, in un lungo articolo scritto da Fabrizio Corona su DillingerNews, si leggono illazioni davvero pesanti.

All’interno dell’articolo, Fabrizio Corona ripercorre gli amori passati di Angelica Schiatti che avrebbero tutti una cosa in comune: la professione di musicista. Quel che sulla carta sembrerebbe semplicemente essere una connessione di anime che hanno in comune una grande passione, per l’ex re dei paparazzi sarebbe un “piano” di lei.

“Angelica Schiatti è stata con il cantante de Le Vibrazioni (Sarcina), con Motta (altro cantautore), per finire con Calcutta: tre tipologie di cantanti pieni di vizi (di cui non dobbiamo darvi specifiche) che condividevano con la stessa che, come si capisce, aveva un unico disegno di vita. Questo disegno era usare la propria persona, il proprio fascino e la propria femminilità al fine ultimo di entrare a far parte di quel mondo, quello della musica”.

L’illazione su Angelica Schiatti, Fabrizio Corona l’ha condita pure con una cattiveria random nei confronti di Calcutta: “L’ultimo uomo, Calcutta, a differenza dei tre precedenti, è pure inguardabile“. Un attacco a Calcutta che però usa per colpire anche la cantante, dato che ha aggiunto: “Questo vuol dire che Angelica Schiatti è arrivata a raschiare il fondo del barile“.



Queste di Corona sono parole frutto di un suo pensiero ma totalmente scollegate dalla realtà, dato che Angelica Schiatti non ha mai usato Francesco Sarcina, Motta e Calcutta per creare gossip, hype o essere aiutata nel mondo della musica.

Fabrizio Corona conferma l’ossessione di Morgan per Angelica Schiatti

Fabrizio Corona, che con Morgan ha un buon rapporto, conferma però il fatto che lui ne fosse ossessionato.