Giacomo Urtis al GF Vip ha confessato di essere stato in una relazione a tre con un uomo famoso (finito in carcere) e la sua compagna. Il giorno dopo Fabrizio Corona ha commentato la notizia e tutti abbiamo pensato che il chirurgo stesse parlando di lui. Dagospia però ha assicurato che l’uomo misterioso che è stato con Urtis è un’ex tronista di Uomini e Donne.

Ieri a svelare questo enigma c’ha pensato Silvia Toffanin (che è sempre più brava nelle interviste), che a Verissimo ha chiesto all’ex gieffino qualche informazione su questa relazione aperta.

“Ho un po’ di cose particolari da chiederti. Tu nella casa ti sei dato a confidenze molto particolari. Nella tua permanenza al GF Vip hai dato delle perle e hai parlato di un triangolo, non quello di Soleil e Delia, ma con un uomo e la sua fidanzata. Non mettere in mezzo alchimie artistiche, eri innamorato e corrisposto?”

Il chirurgo ha ammesso che l’uomo di cui parlava al GF Vip era proprio Fabrizio Corona. La Toffanin ha messo all’angolo il suo ospite, che ha ceduto ed ha confessato l’amore che lo legava all’imprenditore.

“La sera ero annoiato e bevevo quel bicchiere di troppo. In vino veritas, sì è giusto. Fabrizio Corona è una persona che conosco da tanti anni e devo dire che mi ha aiutato moltissimo. Per me è un uomo molto speciale diciamo. L’amore come insegnano Alex e Soleil ha molte forme. Che forma aveva il nostro amore? Lui è una persona molto affascinante, quindi mi sono innamorato. Vero amavo la persona che è, mi piaceva tantissimo. Con quale fidanzata stava in quel momento? Diciamo che lo conosco da tanto, da quando stava con Nina Moric. C’era chimica artistica tra noi, un’amicizia speciale e particolare”.