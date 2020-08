Oltre ad aver parlato dei problemi avuti da Carlos, Fabrizio Corona su Chi ha anche dichiarato di non sapere se ha mai amato davvero Nina Moric e Belen. L’ex re dei paparazzi ha confessato che vedeva i suoi amori come un modo per diventare ancora più famoso.

“Non ho mai capito se le amassi veramente perché, nella mia visione malata, erano lo strumento che mi permetteva di diventare più famoso. Così è stato con Nina e così è stato con Belen. Il mio limite è stato quello di mischiare le due cose, ciò che sei e ciò che rappresenti. E penso sia comune a molte coppie dello spettacolo. Intorno a Silvia

Provvedi ho costruito un progetto mediatico, ZoeCristofoli, nonostante 5 anni sui social, è nata sui giornali dopo una settimana con me, di Asia Argento non si parlava più prima che stesse con me, le ho ridato vita”.

Nina non ha preso bene le parole del suo ex e rispondendo ad un utente su Instagram ha bacchettato Corona.

“Ma la verità è che lui non ama nemmeno se stesso. Ecco perché non riesce mai ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace per lui, alla fine è un uomo solo. Spero che Carlos non rimarrà deluso. Sto così perché penso a Carlos. Solo a lui, il resto è pura finzione. Finalmente abbiamo smesso di fingere. Ecco perché sotto il mio ultimo post ho scritto ‘Il silenzio fa più paura’. Se solo potessi parlare aprirei il vaso di Pandora. Lasciate stare, non voglio allungarmi troppo. Alla fine gli voglio bene, però soffre di delirio di onnipotenza”.

Non è finita qui, Nina Moric ha altre dichiarazioni CHOC da fare…