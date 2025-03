Fabrizio Corona Insulta Selvaggia Lucarelli: La Risposta della Deputata Pd in Parlamento sulla ‘Cultura dello Stupro’

I violenti attacchi di Fabrizio Corona a Selvaggia Lucarelli durante lo spettacolo “Gurulandia” hanno suscitato indignazione sia nel web che in politica. La deputata Eleonora Evi del Pd ha presentato un’interrogazione parlamentare definendo l’accaduto “cultura dello stupro”. Sul suo profilo Facebook, Evi ha evidenziato la gravità di quanto accaduto, sottolineando che trascende il singolo caso per toccare la normalizzazione della violenza contro le donne. Ha criticato le reazioni che minimizzano gli insulti e gli atti sessuali simulati, affermando che questa è una manifestazione del patriarcato che non dovrebbe avere spazio nei teatri italiani.

Evi ha spiegato in aula che gli insulti e il body shaming non riguardano solo Lucarelli, ma colpiscono tutte le donne, questionando la percezione di ciò che è considerato normale. Secondo la deputata, lo spettacolo di Corona non può essere definito satira, poiché non era una critica ma un’esibizione di cultura dello stupro. Ha insistito sulla necessità di combattere contro queste forme di violenza verbale e volgarità, chiamando il governo a non rimanere indifferente.

Lucarelli ha descritto l’atmosfera tossica e pericolosa creata da figure come Corona, che generano ansia e paura nelle persone. Ha citato le offese dirette ricevute da Corona, inclusi insulti sul suo aspetto fisico. L’episodio ha acceso un dibattito più ampio sull’accettabilità di certi comportamenti nei contesti pubblici e sull’importanza di combattere la violenza di genere in tutte le sue forme.