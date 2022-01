Giacomo Urtis e Fabrizio Corona grazie alle dichiarazioni del gieffino sono finiti di nuovo sulla bocca di tutti, ma in pochi probabilmente si ricordano le parole che il chirurgo dei vip ha usato per lui nel 2018.

Era dicembre di quell’anno, infatti, quando Giacomo Urtis, ospite da Lorella Boccia a Rivelo, ha parlato di Fabrizio Corona confessandolo di averlo amato “come un fidanzato”.

“Provo per Fabrizio Corona un affetto immenso come se fosse un familiare o un fidanzato, da quando stava con Nina Moric io ero legato a lui, eravamo amici. Innamorato? Sono innamorato della figura di Fabrizio, è il mio uomo ideale, è una persona che tutti potrebbero amare. Ci chiamiamo Tato / Tatino / Tatoski con tutte le desinenze… Se mi sono immaginato al posto delle sue fidanzate? Certo! Ho sofferto tantissimo quando è successo tutto il casino della galera, mi mancava tantissimo, mi mancava… In galera aveva bisogno di cure dermatologiche ed io avevo il permesso di andare. Quando andavo era sempre un’emozione vederlo, era come vedere una persona che non avevi mai lasciato. Invece, quando tornavo a casa e lo vedevo andare via mi venivano gli occhi lucidi, è una forma di amore”.