Fabrizio Corona: “Fedez e Chiara avevano fatto pace, poi lui si è arrabbiato”

Nell’ultimo mese si sono diffuse voci contrastanti riguardanti la situazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Alcuni parlavano di un rapporto disteso, mentre altri ipotizzavano frizioni. Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ha cercato di fare chiarezza nel podcast Gurulandia. Secondo lui, i Ferragnez erano recentemente vicini a una riconciliazione, con Chiara che aveva persino visitato Fedez a casa per passare del tempo con i figli, Vittoria e Leone. Tuttavia, gli eventi hanno preso una piega negativa a seguito della consegna del tapiro d’oro a Chiara su Striscia la Notizia. Le dichiarazioni di Chiara non avrebbero fatto piacere a Fedez, inducendolo a interrompere il cammino verso la pace.

Fabrizio ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, Chiara e Federico si siano amati e condiviso momenti significativi, tra cui affrontare la malattia di Fedez insieme. Ha suggerito che il miglior passo che potrebbero fare sarebbe quello di riconciliarsi, non necessariamente come coppia, ma unendosi come genitori per il bene dei figli, trascorrendo momenti insieme e celebrando le festività unite.

Nel suo intervento, Corona ha rivelato che Fedez e Chiara stanno frequentando uno psicologo, una scelta che lui stesso considera lodevole. Negli ultimi tempi, avevano cercato di ritrovare una connessione, con Chiara che era andata a casa di Federico per giocare con i bambini. Tuttavia, Fedez, a causa del suo carattere, ha danneggiato questo tentativo di riconciliazione.

Quando Chiara ha ricevuto il tapiro, si è mostrata allegra e spensierata, scherzando e facendo battute sulla loro situazione. Ha risposto a domande su altre famiglie e ha affermato di non conoscere alcuni personaggi; tuttavia, questo ha suscitato la reazione negativa di Fedez, che si è sentito attaccato. L’ha accusata di fargli del male e di distruggerlo pubblicamente, e così ha compromesso ulteriormente il loro percorso verso la riconciliazione. Di conseguenza, la situazione è rimasta bloccata, senza progressi apparenti.