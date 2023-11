Fabrizio Corona fa una rivelazione clamorosa sulla Meloni e Giambruno

Dopo l’uscita dei famosi fuorionda di Striscia la Notizia, Giorgia Meloni ha deciso di comunicare la rottura da Andrea Giambruno. Ma siamo così sicuri che la Presidente del Consiglio non stia più insieme al giornalista di Rete 4? Fabrizio Corona oggi ha insinuato qualche dubbio su questa storia. Sul suo magazine Dillinger, l’ex re dei paparazzi ha fatto sapere che Giorgia e Andrea non si sarebbero mai lasciati.

“Clamoroso, la redazione di Dillinger voleva comunicarvelo ieri, ma i problemi dei bug del nostro amico Mark, ci hanno impedito di lanciare la nostra esclusiva. – si legge su Dillinger, il magazine di Fabrizio Corona – Nella giornata di mercoledì, Fabrizio Corona si è recato a Roma e ha incontrato fonti vicine agli ambienti che muovono la politica e che hanno assicurato che la storia tra il Presidente del Consiglio e l’ex ciuffo giornalista Giambruno non è mai finita. Ovviamente il Presidente del Consiglio ha una vita complicata, manca spesso da casa, dorme spesso a Palazzo Chigi, ma quando rientra nella sua dimora romana, trova i suoi cari, sua madre e soprattutto Giambruno, che non se ne è mai andato via di casa e che oltre a fare l’autore gestisce insieme alla tata la sua bambina. Il video di Striscia la Notizia che vi riproponiamo rappresenta il vero Andrea Giambruno, un Giambruno ca***ne che però, attenzione tutti, scherza! Magari in modo un po’ volgare come fanno tutti gli uomini all’interno degli uffici e delle redazioni”.

Che Meloni e Giambruno si siano rimessi insieme o non si siano mai lasciati ci può stare, ma il fatto che lui stia ancora a casa della Presidente ad accudire sua figlia direi che non è una grande prova in supporto a questo scoop.