Fabrizio Corona fa outing ad un calciatore famoso: “Eccolo con il fidanzato, foto esclusive”

Dopo aver dichiarato che Luis Sal avrebbe un fidanzato (con tanto di foto di un mezzo bacio), Fabrizio Corona è tornato con un altro outing fatto sul suo canale Telegram (qui il link). L’ex re dei paparazzi ha pubblicato delle foto e dei video di Cristina Buccino insieme a Lucas Hernandez (secondo gli ultimi rumor i due avrebbero una relazione) ed ha fatto notare che con la showgirl e il calciatore c’era anche un collega di lui, un famosissimo volto del Bayern Monaco, che secondo Fabrizio Corona non sarebbe etero. L’ex di Belen infatti ha dichiarato che il giocatore francese sarebbe fidanzato con un amico della Buccino ed ha pubblicato alcuni scatti in sui si vedono i due insieme allo stesso tavolo di Cristina.

Corona ha anche aggiunto che ci sono molti calciatori famosi omosessuali, ma che preferiscono nascondersi. Va detto però che – anche se a piccoli passi – però le cose stanno cambiando e lo dimostrano i coming out di Jakub Jankto, Jake Daniels e Zander Murray.

“Cristina Buccino – Lucas Hernandez. La notizia è uscita ovunque, prima dei giornalisti è stata la stessa Amelia Llorente (moglie di Lucas Hernandez) ad accusare con una Instagram Stories Cristina Buccino di avere una relazione parallela con il marito, taggandola e dicendole: “Te lo regalo.”

La Buccino l’ha puntato, l’ha mirato ed è riuscita nel suo intento. Le foto esclusive che vi sto mostrando risalgono a sabato scorso al Porteno Prohibido di Milano. I due si sono presentati come coppia davanti a tutti, senza preoccuparsi di possibili occhi indiscreti.

Ma il vero scoop non è questo. Lucas Hernandez gioca nel Bayern Monaco insieme ad un suo connazionale. Sabato sera insieme alla Buccino e Lucas Hernandez, era presente anche il collega. E c’è un motivo. Il motivo è clamoroso e c’entra la bandiera rainbow.

Eccolo, il difensore del Bayern e della Francia, con il suo fidanzato M, amico di Cristina Buccino che li ha fatti conoscere. È la prima volta che un giocatore di un Top Club europeo viene paparazzato in compagnia del compagno. Questo calciatore non ha mai dichiarato di essere omosessuale ma la testimonianza e i filmati inediti che qui vi ho riportato, parlano chiaro.

Nel frattempo mi auguro che non ci sia più una demonizzazione dell’omosessualità nel mondo del calcio e io, con questo scoop possa contribuire a normalizzare il coming out anche per i calciatori, fino ad oggi restato sempre un Tabù. E, ascoltatemi, nel calcio (specie nella nostra Serie A) ci sono tanti calciatori omosessuali (anche molto molto molto famosi e “insospettabili”!) ma che a causa della società hanno sempre preferito nascondersi.

Siete pronti?”