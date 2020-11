In un’intervista rilasciata ieri a Silvia Nucini di Vanity Fair, Fabrizio Corona ha rivelato che “la d’Urso gli frutta 50.000€“. Non contento l’ex re dei paparazzi ha parlato anche di 15.000€ che gli avrebbe dato il settimanale Chi se un’intervista simile a quella appena fatta l’avesse rilasciata al giornale diretto da Signorini. In tarda serata è arrivata una rettifica via Instagram, in cui il padre di Carlos ha dichiarato di avere un contratto con Mediaset del valore complessivo di 50 mila euro e che comprende più cose (non solo le ospitate dalla d’Urso). Corona ha anche aggiunto che da quando c’è la pandemia i cachet si sono abbassati almeno del 50%.

“Preciso che l’agenzia per cui lavoro e io abbiamo un contratto con Mediaset da 50.000€, che comprende più cose. Il contratto con Live Non è la d’Urso e Barbara d’Urso non raggiunge assolutamente queste cifre. Visto che dopo questa pandemia i contratti ed i cachet sono stati abbassati di più del 50%. Anche io ho aderito e accettato la riduzione per stima verso la conduttrice. Potete controllate, grazie”.

Nulla di nuovo, la solita Coronata di Fabrizio Corona.

Corona a Vanity Fair:

“Da casa muovo 4 programmi televisivi”

“La D’Urso mi frutta 50 mila euro e io le ho fatto fare il 26 percento”

“Chi mi avrebbe dato 15 mila euro per questa intervista” — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) November 4, 2020

La rettifica di Fabrizio Corona.